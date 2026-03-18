Infanzia violata dagli adulti | un incontro per aiutare i giovani a non perdersi

Mercoledì 18 marzo, dalle 16:30, presso la Biblioteca Comunale di Pisa, si terrà un evento dedicato a sensibilizzare sui rischi che i giovani affrontano durante l’infanzia. L’incontro prevede una presentazione e coinvolgerà persone interessate a offrire sostegno e strumenti utili ai giovani per proteggersi da situazioni di vulnerabilità. L’appuntamento si svolgerà in via San Michele degli Scalzi 178.

Pisa, 17 marzo 2026 – Mercoledì 18 marzo, dalle 16:30 in poi, l’SMSBiblio - Biblioteca Comunale (via San Michele degli Scalzi 178) ospiterà un incontro e una presentazione. Laura Francesca Roccati, assistente sociale e responsabile di alcune scuole 0-6 di Genova, è da sempre interessata al mondo dell’infanzia e dal 1999 è impegnata nella tutela dei minori, con particolare formazione nel contrasto al maltrattamento e abuso dei minori e alta conflittualità genitoriale. Nel 2019 ha cofondato l’associazione di volontariato Keepers Genova che, con progetti mirati, si occupa di contrasto al grave maltrattamento all’infanzia e di bullismo. Autrice per Marchetti Editore del saggio teorico-pratico a carattere divulgativo ‘I lividi nel cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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