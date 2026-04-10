Anniversario della polizia il Questore | Attenzione al territorio per prevenire i reati | l' anno scorso più di 105 mila persone controllate

Durante le celebrazioni per il 174° anniversario della polizia di Stato in un teatro cittadino, il Questore di Parma ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nel monitoraggio del territorio. Ha riferito che nell’ultimo anno sono state controllate più di 105 mila persone, evidenziando l’attenzione rivolta alla prevenzione dei reati attraverso attività di pattugliamento e vigilanza. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e autorità locali.

Il Questore di Parma Carmine Rocco Grassi, è intervenuto nel corso delle celebrazioni per la cerimonia del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato al Teatro Regio IL DISCORSO COMPLETO "Sig. Prefetto, Signor Presidente dell’Assemblea legislativa Regionale, in rappresentanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Festa della Polizia: a Lucca oltre 165mila persone controllate in un annoLucca, 10 aprile 2026 - Si sono svolte questa mattina al centro civico di Pontetetto le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della... La Polizia celebra il 174esimo anniversario, il questore Mastromattei: "Mi sento un orgoglioso forlivese. Il nostro territorio non è un'isola felice"Si è svolto al Caps di Cesena il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Cerimonia per il 20° anniversario del CNAIPIC della Polizia postale Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani; 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, piazzale Brigata Legnano: modificata la viabilità; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - ChorusLife - eventi. Roma: la Polizia celebra il 174° anniversario della fondazionePiazza del Popolo, a Roma, si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un anniversario che, come ha sottolineato il Capo della Polizia nell’ editorial ... poliziadistato.it ALL’AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA CELEBRATO IL 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATOSi è svolta nella giornata del 10 aprile 2026, nella provincia di Monza e della Brianza, la cerimonia celebrativa del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, dedicata al tema Esser ... mi-lorenteggio.com Anniversario della Polizia, in Trentino 17.348 richieste di soccorso. “Codice rosso”: 18 misure cautelari. - facebook.com facebook Buon 174° anniversario alle donne e agli uomini della @poliziadistato. Siamo loro grati per l’impegno quotidiano al servizio dei cittadini e a difesa della legalità, in Italia e all’estero. A tutti gli agenti, soprattutto ai più giovani e a chi pattuglia le nostre strade, riv x.com