Maria De Filippi vicina ad Angelina Mango per il suo ritorno a teatro | con chi era e perché era importante ci fosse

Ieri sera Maria De Filippi era presente all'Auditorium Conciliazione di Roma per il concerto di Angelina Mango. La conduttrice ha assistito all’evento accompagnata da Fabio Ferrara, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne. La presenza di De Filippi al concerto di Mango è stata percepita come un segnale di sostegno e vicinanza nei confronti della cantante in occasione del suo ritorno a teatro.

Maria De Filippi ieri sera era all'Auditorium Conciliazione a Roma per il live di Angelina Mango. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta alla cantante l'affetto e la stima che nutre nei suoi confronti: a teatro con lei anche Fabio Ferrara, ex volto di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Maria De Filippi, la sorpresa ad Angelina Mango al concerto a RomaUn gesto che vale più di mille parole, per supportarla durante il suo ritorno sul palco. Angelina Mango torna a esibirsi, tra il pubblico di Roma c’è Maria De Filippi(Adnkronos) – Un'ospite d'eccezione ieri sera tra il pubblico dell'Auditorium Conciliazione di Roma per la data del tour di Angelina Mango: Maria De... Approfondimenti e contenuti su Maria De Filippi vicina ad Angelina.... Temi più discussi: Amici, Maria De Filippi ha scelto Alessandro Cattelan come suo erede. Dal Serale alla cattedra della prossima stagione; Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi; Anticipazioni Amici del 1 marzo: classifica e ospiti. Anna Pettinelli boccia tutti; Due allievi al serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026. Maria De Filippi ha scelto il suo erede ad Amici: spunta il nome amatissimo, l’indiscrezioneSecondo il settimanale NuovoTV, Maria De Filippi vorrebbe proporre un ruolo speciale ad Amici al conduttore Alessandro Cattelan. donnaglamour.it Alessandro Cattelan ad Amici?Il Serale di Amici 25 è sempre più vicino e secondo Nuovo TV Maria De Filippi sarebbe prontissima ad arruolare Alessandro Cattelan. Dopo aver vestito i panni di giudice esterno durante il pomeridiano, ... novella2000.it Ieri sera Angelina Mango ha ripreso i suoi concerti a Roma. Tra il pubblico, però, c’era una presenza speciale: Maria De Filippi. La conduttrice, che ha creduto in lei fin dai tempi di Amici, era lì ad assistere allo spettacolo, tra i fan, ad applaudire una delle voci p - facebook.com facebook