Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango La sorpresa per il ritorno dal vivo della cantante – VIDEO

Maria De Filippi è stata presente al concerto di Angelina Mango, partecipando al suo ritorno dal vivo con un applauso. La cantante ha eseguito il suo spettacolo nel corso di un tour teatrale, che rappresenta il suo ritorno sulle scene dopo un periodo di assenza. Tra il pubblico, oltre a molti fan, c’era anche la nota conduttrice, che ha assistito alla performance.

Tra le tante persone che stanno applaudendo Angelina Mango nel tour teatrale che segna il suo ritorno sulle scene dopo un lungo silenzio ce n'è anche una davvero speciale. Si tratta di Maria De Filippi, che ha assistito al concerto romano dell'artista all'Auditorium Conciliazione. Sui social diversi video immortalano la conduttrice seduta sulle poltrone della location, pronta ad applaudire la cantautrice la cui carriera è, di fatto, decollata dopo la partecipazione ad Amici. De Filippi, come dimostrano le clip, si è prestata anche a partecipare a una fan action, ovvero a un'iniziativa che i sostenitori di Angelina hanno preparato per arricchire un momento dello show.