Angelina Mango rompe il silenzio sui problemi che l’hanno allontanata dalle scene

Angelina Mango ha deciso di parlare apertamente delle difficoltà che l’hanno tenuta lontana dal palco. La causa principale è stata una serie di problemi personali, che le hanno fatto mettere da parte la musica per un po’. In un’intervista, la cantante ha spiegato come il disagio l’abbia portata a prendersi una pausa, anche se il desiderio di tornare a esibirsi non è mai svanito. Ora, Angelina si prepara a riprendere il suo percorso artistico, con una nuova energia e determinazione.

C’è un momento, nella carriera di un artista, in cui il silenzio pesa più di mille parole. E poi c’è il momento in cui quelle parole arrivano, limpide, dirette, necessarie. È quello che sta vivendo Angelina Mango, pronta a tornare in tour nei teatri italiani dal 2 marzo 2026 con dieci date attesissime. Dopo un anno e mezzo lontana dalle scene per problemi fisici che l’avevano costretta a interrompere bruscamente il suo percorso live, la cantautrice ha scelto di raccontarsi con una lunga lettera pubblicata sui social, un messaggio scritto a cuore aperto per chi non ha mai smesso di aspettarla. Il suo ritorno non è soltanto musicale, ma profondamente personale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ho pianto quando sono salita sul palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi”: Angelina Mango rompe il silenzioAngelina Mango ha confessato di aver pianto salendo sul palco, perché si sentiva libera e senza paura.

