Angelina Mango | la biografia

LAGONEGRO – Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con “La noia”, nasce a Maratea, in Basilicata, nel 2001. Cresce a Lagonegro, in una casa in cui la musica si respira nell’aria grazie ai genitori (Mango e Laura Valente). Sin da piccola compone le sue prime canzoni, esibendosi dal 2013 con la sua band, accompagnata dal fratello batterista, nei locali della zona. Nello stesso anno registra in studio con suo padre una versione di “Get Back” che viene inclusa nell’album “L’amore è invisibile”, uscito nel 2014. Nel 2016 si trasferisce a Milano e apre un suo canale YouTube, su cui inizia a pubblicare cover e live session. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

