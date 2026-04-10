Dopo aver affrontato alcuni problemi di salute, l'artista è tornata a esibirsi dal vivo. La pausa, durata alcuni mesi, è stata interrotta con un concerto che ha visto la partecipazione di pubblico e stampa. Durante l'evento, ha presentato nuove canzoni e ha ripercorso i brani più noti, mostrando di aver recuperato la forma fisica e artistica. La presenza sul palco è stata confermata da fotografie e testimonianze raccolte sul posto.

Dopo mesi lontana dai riflettori, Angelina Mango è tornata sul palco in uno dei modi più semplici e allo stesso tempo più potenti: cantando. Lo ha fatto a sorpresa durante un concerto di Olly, regalando al pubblico un duetto carico di emozione. Nessun annuncio, nessuna costruzione: solo la musica. La sua voce, ancora una volta, al centro. Un ritorno che non ha cercato effetti speciali, ma autenticità. Ed è proprio questo che ha colpito di più: la sensazione di assistere a un momento vero, quasi intimo, condiviso con chi c’era. Oggi, dopo una serie di date in cui si è esibita con un nuovo look e dopo aver annunciato il suo tour estivo, è pronta a riprendersi totalmente la scena! Nel giorno del suo 25° compleanno, scopriamo quali sono i suoi segreti per essere sempre piena di energia sul palco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Angelina Mango dai problemi di salute al ritorno sul palco: come è tornata al top

Lacrime, emozioni e rinascita: così Angelina Mango è tornata sul palcoIl ritorno alle scene è avvenuto a Mantova, durante la data zero del tour Nina nei teatri.

La lunga lettera di Angelina Mango, prima dell’inizio del tour: “Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco”A pochi giorni dalla data zero del tour che segnerà il suo ritorno sui palchi, Angelina Mango ha voluto condividere con i suoi fan le emozioni che...

ANGELINA MANGO, LA VERITÀ SULLA SUA SCOMPARSA: COSA È SUCCESSO DAVVERO DOPO SANREMO

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Angelina Mango, valanga di critiche per il nuovo look: Irriconoscibile, come si è conciataNuovo taglio e colore di capelli, nuovi outfit, nuovo stile. Non tutti hanno gradito questo cambiamento radicale della cantante ... today.it

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