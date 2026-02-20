La lunga lettera di Angelina Mango prima dell’inizio del tour | Un anno fa questa sembrava un’altra vita Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco
Angelina Mango ha scritto una lunga lettera prima di partire con il suo nuovo tour, spiegando come un anno fa pensava di aver abbandonato la musica. La cantante ha raccontato di aver vissuto momenti difficili e di aver messo da parte il desiderio di salire sui palchi. Ora, con il debutto imminente, si prepara a riprendere il suo cammino, consapevole delle sfide che l’attendono. La data zero si avvicina e l’attesa cresce.
A pochi giorni dalla data zero del tour che segnerà il suo ritorno sui palchi, Angelina Mango ha voluto condividere con i suoi fan le emozioni che sta provando. In una lunga lettera, postata sui social, la cantautrice lucana -che a Sanremo 2024 ha trionfato con La noia – ha parlato del suo anno di pausa dalle scene, riflettendo sul periodo difficile e sulle sensazioni positive in merito alla nuova tournée. Lo scorso ottobre, Angelina ha rotto il silenzio pubblicando a sorpresa l’album Caramé, un disco estremamente intimo e personale. Dopo la data inaugurale del tour Nina canta nei teatri, prevista sabato 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova, la cantante si sposterà a Napoli il 2 marzo, il 4 marzo a Roma e il 7 marzo a Catania.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
