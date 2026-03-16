Mannias, insignito del Premio Hystrio alla Vocazione nel 2015, del Premio Franco Enriquez nel 2018 e del Premio Ubu nel 2024, costruisce uno spettacolo che assume Amleto come metafora dell’attore e, più in profondità, del teatro stesso: una figura sospesa tra dovere e desiderio, tra rappresentazione e realtà, chiamata a parlare dentro un sistema che sembra non avere più ascolto. In questa prospettiva, il testo shakespeariano diventa un dispositivo critico attraverso cui interrogare il ruolo dell’arte come strumento di resistenza al potere e come spazio fragile ma necessario di pensiero collettivo. Il teatro di figura non è qui un semplice... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Angelo Mai: il progetto architettonico che non si è realizzatoL’edificio Angelo Mai, simbolo dell’architettura urbana romana, è rimasto in parte inaccessibile da anni, nonostante i milioni di euro stanziati per...

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Aggiornamenti e notizie su Hamlet in purple all'Angelo Mai

Discussioni sull' argomento Hamlet in purple: la riscoperta del teatro all’Angelo Mai; Hamlet in purple di Valentino Mannias all'Angelo Mai; Valentino Mannias – Hamlet in Purple; Hamlet in purple a Roma.

Hamlet in purple del premio Ubu Valentino Mannias all’Angelo MaiTra parola poetica, teatro di figura e drammaturgia sonora, dal 19 al 21 marzo all’Angelo Mai di Roma va in scena Hamlet in purple firmato dal premio ubu Valentino Mannias. corrierenazionale.it

Siamo pronti a dare il via all’uragano, il 14 marzo all’Angelo Mai di Roma. Camera aprirà la serata con un set minimale di archi filtrati, loop, elettronica e noise. Fino alle 21:45 l’ingresso in cassa è in promozione a 10€ Preparati alla tempesta: URAGANO sta p - facebook.com facebook

Inaugurata alla Biblioteca Angelo Mai la mostra “Clara Maffei. La libertà e la forza gentile di una donna del Risorgimento”, un progetto che riporta alla luce la figura di una donna nata in territorio bergamasco e protagonista della vita culturale e politica dell’800. x.com