Duecento famiglie al buio a Bisconte la denuncia del consigliere Geraci | Mancano presupposti minimi di sicurezza
Il consigliere Geraci denuncia che 200 famiglie di Bisconte vivono senza luce a causa di problemi strutturali e abbandono. Gli edifici sono fatiscenti, con ascensori spesso fuori uso e spazi comuni non sicuri. La mancanza di illuminazione si estende sia all’interno che all’esterno delle abitazioni, rendendo difficile muoversi nelle aree cortilizie. La situazione peggiora con la presenza di rifiuti abbandonati vicino agli stabili. La questione desta preoccupazione tra i residenti.
"Immobili fatiscenti, con ascensori spesso guasti, garage e spazi comuni non a norma di sicurezza, abbandono di rifiuti incontrollato si aggiunge la totale mancanza di illuminazione sia intorno agli stabili, che all'interno delle aree cortilizie". Tanti disagi in diversi alloggi di via comunale Bisconte, una situazione nuovamente denunciata dal consigliere del terzo quartiere Alessandro Geraci. 189 alloggi infatti sono al buio da diverso tempo e, a giudizio del consigliere, mancano i presupposti minimi di sicurezza: "Si intervenga nell'immediato - dichiara Geraci - Una zona classificata ad alto rischio sociale, con circa 200 famiglie non può essere lasciata in questo stato.
