Allarme carburante dagli aeroporti d' Europa voli a rischio in estate | le riserve sono agli sgoccioli

Gli aeroporti in Europa segnalano una riduzione delle scorte di carburante, mettendo a rischio le operazioni estive dei voli. Le riserve si stanno esaurendo rapidamente, secondo le comunicazioni delle autorità aeroportuali. La situazione potrebbe portare a cancellazioni e ritardi nelle programmazioni dei voli durante i mesi più caldi dell’anno. Le compagnie aeree e gli enti di gestione stanno monitorando attentamente la disponibilità di carburante nelle prossime settimane.

Allarme carburante per aerei in Europa. Gli aeroporti rischiano una carenza “sistemica” del cherosene necessario per far volare gli aerei se lo Stretto di Hormuz chiuso dall’Iran non verrà riaperto entro tre settimane. A lanciare l’allarme è ACI Europe, l’associazione che riunisce gli aeroporti europei, in una lettera inviata al commissario Ue ai trasporti Apostolos Tzitzikostas. Le riserve di carburante stanno calando sensibilmente e se la situazione non dovesse cambiare ci saranno voli a rischio cancellazione nella stagione estiva. Allarme carburante dagli aeroporti d’Europa La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno avendo pesanti conseguenze sull’economia globale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Allarme carburante dagli aeroporti d'Europa, voli a rischio in estate: le riserve sono agli sgoccioli “Aeroporti a rischio carburante in tre settimane”. La lettera degli hub che fa tremare l’Europa: riaprite Hormuz, riserve agli sgoccioliRoma, 10 aprile 2026 – Conto alla rovescia per gli aeroporti europei, tre settimane all’alba. Leggi anche: Allarme voli in Europa: carburante agli sgoccioli, biglietti più cari e meno collegamenti per l’estate Temi più discussi: Aerei, restrizioni negli aeroporti italiani. Cresce l'allarme carburante: Nessuno sa quanto ce ne sia in Europa. Mercoledì vertice a Bruxelles; Allarme carburante sui voli, restrizioni in 4 scali italiani; Aeroporti senza carburante, rischi rifornimenti cherosene: altri scali a secco; Allarme carburanti: quali sono gli aeroporti italiani in allarme. Europa a corto di cherosene in tre settimane, l’allarme degli aeroporti. L’Aie: Crisi da maggioI gestori dell’Aci Europe inviano un alert alla Commissione, se lo stretto di Hormuz non si sblocca. L’Agenzia internazionale dell’energia alla Germania: ... repubblica.it Hormuz, allarme Ft: se non riapre completamente aeroporti Ue a rischio carburante in tre settimaneIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato nuovamente l'Iran in un post su Truth Social, scrivendo che Teheran «sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel ... ilgazzettino.it L’allarme è scattato — e il tempo per intervenire si sta esaurendo. In Europa il carburante per aerei potrebbe non bastare già nelle prossime settimane, mettendo a rischio i voli estivi. - facebook.com facebook Aerei, allarme carburante: non si sa quanto ce ne sia in Ue. Domani vertice a Bruxelles |Jet fuel finito a Brindisi, limiti a Reggio x.com