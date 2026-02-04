Tram fermo da quasi un anno Gioveni incalza l’Atm | Lavori in ritardo e manutenzione linea ancora a

Da quasi un anno il tram di Messina è fermo, e la città si ritrova ancora senza un mezzo pubblico funzionante. Gioveni non le manda a dire all’Atm, accusando i lavori di essere in ritardo e la manutenzione della linea ancora lontana dall’essere completata. La situazione resta ferma, mentre cittadini e commercianti continuano a fare i conti con i disagi di questa attesa infinita.

Quasi un anno esatto da quando il tram di Messina è stato fermato, eppure la città continua a vivere con un’immobilità che sembra più simile a un’immobilità politica che a un’effettiva riqualificazione. Il 5 marzo 2025, in un pomeriggio di nebbia e silenzio, la linea 1, che da decenni collega il centro storico con la periferia nord, è stata interrotta all’improvviso. Non per un guasto, non per un incidente, ma per una decisione strategica: il via libera ai lavori di ammodernamento. A quel punto, si era promesso un ritorno entro il dicembre 2025. Ora, il 4 febbraio 2026, il tram non è ancora tornato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il tram rimane fermo da quasi un anno, e i pendolari continuano a chiedersi cosa stia succedendo.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, solleva nuovamente il tema del questionario di gradimento ai dipendenti Atm, approvato dal Consiglio Comunale a ottobre ma ancora non distribuito.

