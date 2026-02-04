Tram fermo da quasi un anno Gioveni incalza l' Atm | Lavori in ritardo e manutenzione linea ancora attiva perchè?

Il tram rimane fermo da quasi un anno, e i pendolari continuano a chiedersi cosa stia succedendo. Gioveni ha chiesto all’Atm perché i lavori sono ancora in ritardo e perché la linea è ancora attiva nonostante lo stop al servizio. La manutenzione sulla linea sembra procedere a rilento, mentre i lavori per la nuova isola pedonale di viale San Martino vanno avanti senza problemi. La situazione crea disagio ai cittadini che si spostano quotidianamente con il trasporto pubblico.

Quasi un anno fa lo stop al tram e l'inizio dei lavori di manutenzione. Se quelli, collaterali e relativi alla nuova isola pedonale di viale San Martino, procedono regolarmente lo stesso sembra non potersi dire per gli interventi sulla linea. A sollevare il caso è il consigliere Libero Gioveni.

