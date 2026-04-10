Ancora guai per l’Inter | Lautaro Martinez si ferma di nuovo altri problemi al polpaccio Come sta e quando rientra

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, si è nuovamente fermato a causa di un problema al polpaccio. Il giocatore, che era tornato in campo durante la partita di Pasqua segnando una doppietta contro la Roma, ha accusato dolore e ha dovuto lasciare il campo. La società non ha ancora comunicato i tempi di recupero, ma la sua assenza si aggiunge alle difficoltà dell’undici nerazzurro in questa fase della stagione.

L’Inter perde ancora Lautaro Martinez. Il capitano argentino – che era tornato a Pasqua contro la Roma segnando una doppietta e dando una “ scossa ” importante alla squadra – si è fermato per un altro problema al polpaccio. Non è una ricaduta dopo il primo di febbraio perché questa volta l’infortunio è sempre nella gamba sinistra, ma al soleo. Di sicuro però è una mazzata importante per Chivu e per l’Inter. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ancora guai per l’Inter: Lautaro Martinez si ferma di nuovo, altri problemi al polpaccio. Come sta e quando rientra Leggi anche: Come sta Lautaro? Dolore al polpaccio, Inter in allarme Infortunio Lautaro Martinez, si ferma di nuovo il capitano nerazzurroCalciomercato Inter, Ausilio al lavoro: sul taccuino del DS c’è questo clamoroso scambio. Antonie conte dan lautaro martinez kembali ribut! Temi più discussi: Crespo: Lautaro vale gran parte dell’Inter, ecco il motivo del calo. Chivu? Ha un grande merito; Crespo sicuro: Lautaro Martinez vale mezza Inter. L'uscita dalla Champions League? Lui non c'era...; Torino, Zapata salta il Pisa: scopri di più sull'infortunio del bomber; Inter-Roma, formazioni ufficiali: è emergenza in difesa, ma Chivu ritrova la ThuLa. Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite saltaLautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell'Inter ha un risentimento muscolare che lo costringe a saltare la gara di Como, quella interna con il ... fanpage.it Incredibile Lautaro Martinez: nuovo infortunio al polpaccio, l'Inter lo perde per almeno 15 giorniNuovo stop muscolare per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. L'argentino ha accusato un nuovo fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso. tuttomercatoweb.com Lautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell’Inter ha un risentimento muscolare. Quante partite salta: https://fanpa.ge/tSCez - facebook.com facebook Guaio per i fantallenatori! Gli esami a cui si è sottoposto Lautaro Martinez hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. #Fantacalcio x.com