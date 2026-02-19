Come sta Lautaro? Dolore al polpaccio Inter in allarme

Lautaro Martinez ha subito un infortunio al polpaccio durante la partita contro il Benfica, causando preoccupazione nell’Inter. La lesione ha impedito al giocatore di continuare in campo, e i primi accertamenti indicano un possibile stiramento. La squadra nerazzurra ora monitora attentamente le sue condizioni, temendo tempi di recupero lunghi. Con la partita di campionato in arrivo, la presenza di Lautaro resta incerta. La società sta valutando le prossime mosse per tutelare il giocatore e la rosa.

Come sta Lautaro. Oltre alla sconfitta per 3-1 che complica la qualificazione agli ottavi, l’Inter deve fare i conti anche con le condizioni fisiche del proprio capitano Lautaro Martinez. L’argentino è uscito nel secondo tempo sostituito da Thuram a causa di un problema al polpaccio. Lautaro da alcuni minuti zoppicava e alla fine Chivu ha preferito toglierlo anche per precauzione. Come sta Lautaro? Le ultime notizie. Secondo quanto riportato da Alessandro Alciato, al momento del cambio l’argentino avvertiva ancora dolore. Una volta rientrato in panchina, è stato subito assistito dallo staff medico, che dopo le prime cure ha preferito non correre rischi: ai controlli immediati è seguita la decisione di accompagnarlo negli spogliatoi per valutare con maggiore precisione l’entità del problema.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Amorim: «Mainoo si sta riprendendo dall’infortunio al polpaccio, tornerà più velocemente di Bruno Fernandes»

Inter, Lautaro gestito in allenamento: nessun allarmeNella giornata di allenamento in vista della partita contro l’Arsenal, Lautaro Martínez ha seguito un programma personalizzato, evitando il lavoro di gruppo inizialmente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.