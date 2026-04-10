Infortunio Lautaro Martinez si ferma di nuovo il capitano nerazzurro

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha subito un infortunio che lo costringerà a fermarsi nuovamente. La società ha comunicato che il giocatore sarà assente per un periodo di tempo determinato, senza indicare specificatamente la durata. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alla natura dell'infortunio o ai tempi di recupero. La situazione viene monitorata dal team medico della squadra.

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