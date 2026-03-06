Corte dei Conti l' Umbria è virtuosa ma la crescita arranca senza il Pnrr e attenzione agli stili di vita

La Corte dei Conti ha riferito che l’Umbria si distingue per una situazione finanziaria solida e ottimi risultati nella prevenzione sanitaria. Tuttavia, sono stati segnalati alcuni segnali di allarme riguardo agli stili di vita della popolazione e ai tempi di attesa per le cure mediche. La regione, quindi, presenta un quadro positivo, ma con aspetti che richiedono attenzione per migliorare la qualità dell’assistenza.

Il presidente: "Vigileremo su come vengono spesi i 2 miliardi della sanità". Criticità su liste d'attesa e trasporti. Ok ai conti dei Comuni, con investimenti record su strade e scuole Una regione finanziariamente sana, con dati eccellenti sulla prevenzione sanitaria, ma con qualche campanello d'allarme sugli stili di vita e i tempi di attesa per le cure. È la fotografia scattata da Paolo Pelluffo, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Umbria nel corso del suo primo intervento di inaugurazione dell'anno giudiziario dopo l'insediamento di due mesi fa.Peluffo ha delineato un programma di lavoro ambizioso per il 2026, basato sulla "leale collaborazione" con gli enti locali.