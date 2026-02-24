La famiglia di Nancy Guthrie offre un milione di dollari di ricompensa | a che punto sono le indagini

La famiglia di Nancy Guthrie ha deciso di mettere in palio un milione di dollari per chi porta notizie utili sul suo ritrovamento. La donna, 84 anni, è scomparsa a Tucson tre settimane fa senza lasciare tracce evidenti. Le indagini si concentrano sulla zona, ma ancora nessuna pista concreta ha condotto alla sua posizione. Gli inquirenti continuano a cercare dettagli che possano svelare cosa sia successo alla donna.

La famiglia di Nancy Guthrie, l'84enne scomparsa a Tucson (Arizona) tre settimane fa, ha offerto un milione di dollari a chi fornirà informazioni che possano aiutarli a ritrovare la madre. Intanto, proseguono senza sosta le indagini sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

