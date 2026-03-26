Da giovedì 19 marzo una gatta bianca con occhi azzurri e coda mozzata è scomparsa da via Serafino Siepi, nella zona della clinica Liotti a Perugia. La proprietaria non ha più avuto notizie della sua gatta e ha deciso di offrire una ricompensa per chi dovesse ritrovarla. La gatta non è tornata a casa dopo aver lasciato il suo domicilio in quella zona.

L'animale, che ha la coda mozzata ed è affetto da problemi di salute, necessita di una cura giornaliera con una pasticca specifica. "Se non la assume per più di un giorno, rischia seri problemi" Da giovedì 19 marzo non ha più fatto ritorno a casa. Una gatta bianca con gli occhi azzurri e la coda mozzata è scomparsa da via Serafino Siepi, nella zona della clinica Liotti a Perugia, e la sua proprietaria lancia un appello per ritrovarla. L'animale si è allontanato tra le 18 e le 20 di quella sera, un comportamento del tutto insolito per lei che, come sottolinea la famiglia, "non si allontana mai". Il timore è che qualcuno possa averla presa, considerato che non ci sarebbero stati avvistamenti né notizie del suo ritrovamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, gatta bianca con gli occhi azzurri scomparsa (o rapita) da via Serafino Siepi: la proprietaria offre una ricompensa

Articoli correlati

Gli svuotano la casa mentre segna al 93? in Conference, Gudmunsson offre una ricompensa: cosa gli hanno portato via oltre al RolexAlbert Gudmundsson è disposto anche a pagare per riavere gli oggetti che gli sono stati rubati in casa dai ladri.

Ladri in casa Gudmundsson, colpo da 60mila euro. Il calciatore viola offre una ricompensaFirenze, 13 marzo 2026 – Non è la prima volta che succede: un calciatore è in campo e i ladri entrano in azione.