Il 28 e il 30 aprile si terranno due concerti dedicati ad Amy Winehouse, a venti anni dalla pubblicazione dell’album

La Amy Winehouse Band sarà in concerto il 28 aprile al teatro Puccini di Firenze (ore 21) e il 30 aprile al Teatro Civico della Spezia (ore 21). Sarà un’occasione per celebrare l’eredità dell’artista scomparsa prematuramente, in occasione del ventesimo anniversario dell’album ‘ Back To Black ’. Un concerto-tributo che riporta live sul palco la musica e l’energia della cantautrice britannica. La sua band originale, guidata dal direttore musicale e bassista storico Dale Davis, con una nuova cantante da lui scelta, Bronte Shandé, celebra un repertorio che continua a parlare alle nuove generazioni. Lo show è impreziosito da visual e footage esclusivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amy Winehouse, tributo al Puccini. A venti anni da ’Back To Black’

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