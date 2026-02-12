Food Talk | San Valentino al gusto di cioccolato
Per San Valentino, in Italia si regalano tradizionali cioccolatini. Ma in altri paesi, soprattutto in Oriente, le cose cambiano. Qui, le persone cercano sorprese più insolite e diverse, portando un tocco di novità alla festa degli innamorati.
La festa degli innamorati da noi si festeggia con i tradizionali cioccolatini, ma altrove - specie in Oriente - riserva curiose sorprese. Conoscete la Shrinkflation? Dovreste: vi spieghiamo che cosa è e quali deleterie conseguenze ha. E non è l'unico peso che grava sul mondo alimentare. Il lungometraggio del celebre regista italiano ha ottenuto grandi incassi e visibilità. Anche grazie a una eccellenza italiana Dopo la chiusura con il proscioglimento della vicenda giudiziaria che ha riguardato la nota influencer, di buono resta solo lo storico dolce. Per stare meglio e curare il proprio benessere è meglio sostituire l'antica formula (che ha spopolato per le cucina asiatica) con una più adatta ai tempi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su San Valentino Cioccolato
San Valentino tra jazz, gusto e skyline al Rivington
Questa sera Milano si prepara a festeggiare San Valentino con due eventi speciali al Rivington.
Chocoliamo, il paradiso del cioccolato a Piazza San Pasquale nei giorni di San Valentino
Nel cuore di Napoli, in Piazza San Pasquale, si accendono i motori per l’arrivo di Chocoliamo, il festival dedicato al cioccolato.
Italian for Beginners: Romantic Dates & Valentine's Greetings Made Easy (A1-A2)
Ultime notizie su San Valentino Cioccolato
