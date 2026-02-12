Merate si prepara a San Valentino | torna il contest #AmaMerate per valorizzare territorio e turismo di prossimità
Merate si prepara a festeggiare San Valentino con il ritorno del contest #AmaMerate. La Pro Loco rilancia l’iniziativa per valorizzare il territorio e attirare visitatori, invitando la gente a scoprire e condividere le bellezze del paese in questa giornata speciale.
Merate si innamora di nuovo: torna il contest #AmaMerate per San Valentino. Merate (Lecco) – La Pro Loco di Merate rilancia il contest “#AmaMerate” in vista di San Valentino, un’iniziativa volta a celebrare l’amore e a promuovere le bellezze del territorio. L’evento, che punta a coinvolgere sia residenti che visitatori, si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per il turismo di prossimità e la valorizzazione delle risorse locali. Un’iniziativa radicata nel territorio. Il ritorno di “#AmaMerate” è frutto di un’analisi positiva delle edizioni precedenti, che hanno dimostrato la capacità del contest di creare un forte senso di appartenenza e di condivisione all’interno della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
