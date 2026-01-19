amministrative salerno ipotesi campo largo con gianfranco valiante contro de luca

In vista delle amministrative a Salerno, si delineano ipotesi di una coalizione civica con Gianfranco Valiante, che potrebbe sostenere la sua candidatura nel centro sinistra contro De Luca. In queste ore, Valiante sta incontrando i vertici di vari partiti per valutare una possibile alleanza politica. La situazione resta ancora in evoluzione, mentre si intensificano le discussioni sul futuro assetto amministrativo della città.

Tempo di lettura: 2 minuti È più che un’indiscrezione e sta portando in queste ore Gianfranco Valiante ad incontrare i vertici di diversi partiti che potrebbero entrare a far parte di una grossa coalizione civica a sostegno della sua candidatura a nel centro sinistra nella città di Salerno. In questo modo, l’ ex sindaco di Baronissi, deluso dalla mancata candidatura nel Pd alle ultime regionali quando ha poi deciso di indossare la casacca dei renziani ed entrare in Casa Riformista, (3202 voti senza riuscire, però ad essere eletto) si troverebbe a tentare di fermare il ritorno alla carica di sindaco di Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A poche ore dalla ratifica delle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si intensificano i commenti politici. Tra le reazioni, spicca quella del Movimento Cinque Stelle, che evidenzia come il quadro politico locale si stia configurando sempre più complesso. La situazione apre nuovi scenari per le future amministrative, mentre gli attori coinvolti riflettono sulle prossime mosse da adottare per il governo della città.

Elezioni amministrative 2026 a Salerno: pressing del M5S sugli alleati per un fronte alternativo a De Luca - All’indomani delle dimissioni di Vincenzo Napoli e in un clima segnato dalle tensioni tra Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaet ... infocilento.it