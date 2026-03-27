La seconda puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 28 marzo 2026, si preannuncia ricca di colpi di scena: scopriamo tutte le anticipazioni e gli eliminati. Dopo l’esordio della scorsa settimana, segnato dall’inaspettata tripla eliminazione di Opi, Michele e Antonio, gli studi romani del talent si sono riempiti di fan per assistere alla registrazione del nuovo appuntamento. Tra ospiti internazionali, tensioni tra i professori e un’altra serata di sfide serrate, non sono mancati momenti destinati a far discutere. Anticipazioni Amici sabato 28 aprile 2026: le squadre in gara La puntata si è aperta con un omaggio a Gino Paoli, prima che i tre team tornassero a sfidarsi sul palco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni Amici, seconda puntata Serale sabato 28 aprile 2026: gli eliminati e le manche, Zendaya e Robert Pattinson superospiti

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