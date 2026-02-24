Sanremo 2026 intervista a Nayt | In ‘Prima che’ parlo di vulnerabilità che non è sinonimo di debolezza Ho scelto la cover di De Andrè perché mi da emozioni incredibili

William Mezzanotte, in arte Nayt, partecipa a Sanremo 2026 con il brano ‘Prima che’ perché vuole condividere la sua visione sulla vulnerabilità, che non considera un segno di debolezza. La sua scelta di interpretare anche una cover di De André nasce dalla volontà di trasmettere emozioni profonde. La partecipazione si è concretizzata dopo mesi di preparazione e prove intense, con il pubblico che attende con curiosità la sua esibizione.

Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è tra i 30 Big in gara a Sanremo 2026 con il brano ‘ Prima che ‘. Noi di Superguidatv lo abbiamo intervistato poche ore prima di salire sul palco dell’Ariston e gli abbiamo chiesto che emozioni prova e come è nata la scelta del brano della serata delle cover. Sanremo 2026, intervista esclusiva al rapper Nayt. Cosa significa per te questo palco, in questo momento in particolare? “Per me è un’occasione di apertura e di comunicazione ulteriore verso il grande pubblico, verso gli altri. Sono molto curioso”. Il tuo ‘ Prima che ‘ parla di fermarsi prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Canzoni Sanremo 2026, “Prima che” di NaytNayt ha scelto “Prima che” per il suo debutto a Sanremo 2026, portando un brano sincero e riflessivo.

Sanremo 2026, Nayt canta Prima che. Testo e di cosa parla la canzoneLa scena del Festival di Sanremo 2026 si anima con la presenza di Nayt, il rapper che porta sul palco la sua canzone “Prima che”.

Sanremo 2026, intervista a Nayt: parlo di vulnerabilità, che non è sinonimo di debolezza

