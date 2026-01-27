L’edizione 2026 del BCC Book Club del Gruppo BCC Iccrea invita a condividere la passione per la lettura, trasformando un gesto individuale in un’esperienza collettiva. Un’opportunità per avvicinarsi ai libri e creare momenti di confronto tra appassionati, rafforzando il senso di comunità attraverso la cultura e la condivisione.

Leggere non è mai un atto isolato, ma un mezzo che può unire chiunque lo desidera. È con questo spirito che torna l’edizione 2026 del BCC Book Club, l’iniziativa del Gruppo BCC Iccrea che trasforma la passione per i libri in un’esperienza collettiva. Un progetto nato con l’obiettivo di promuovere il benessere e la crescita culturale che continua a coinvolgere una comunità vasta e variegata: dai dipendenti ai soci, fino ai clienti delle Banche di Credito Cooperativo. Un viaggio tra i generi. L’edizione di quest’anno ripropone uno schema di grande successo, proponendo un calendario di lettura che coinvolge la narrativa contemporanea, passando dai grandi classici e finendo ai saggi capaci di interpretare le sfide del nostro tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Edizione 2026: il BCC Book Club è ufficialmente iniziato

Approfondimenti su BCC Book Club

Sono aperte le iscrizioni per la Coppa Giulietta & Romeo 2026, che si terrà all'inizio della prossima stagione.

Durante il Service95 Book Club, Dua Lipa ha sfoggiato un completo Gucci della collezione PE 2026, firmato da Demna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su BCC Book Club

Argomenti discussi: Torna in tutta Italia il grande book club del Gruppo BCC (con tanto di sconti sui libri); A ROCCARASO 38 ATLETI DEL CLS HANNO ONORATO LA PRIMA TAPPA DELLA 3ª EDIZIONE DEL CIRCUITO MASTER APPENNINO – TROFEO BCC ROMA; Torna BCC Informa: nel primo numero del 2026 parliamo di futuro e di nuove progettualità; La Bcc rinforza le organizzazioni non profit.

Edizione 2026: il BCC Book Club è ufficialmente iniziatoLeggere non è mai un atto isolato, ma un mezzo che può unire chiunque ... msn.com

Torna per il 2026 il BCC Book Club all’insegna della lettura. La nuova edizione è sul tema della nascitaÈ dedicata al tema del nascere l'edizione 2026 dell'iniziativa del Gruppo BCC che punta a divulgare la lettura nelle comunità ... artribune.com

The english book club con Wall Street English - facebook.com facebook

Urban Book Club, Roma 18 Gennaio 2026 David Szalay Nella carne @adelphiedizioni Traduzione di Anna Rusconi x.com