Sei tanto bello più del pane preferito dedica social di Ambra Angiolini a Pico Cibelli

Ambra Angiolini ha pubblicato sui social una dedica rivolta a Pico Cibelli, con cui ha iniziato una relazione che è stata resa nota a fine marzo attraverso una foto condivisa online. La frase, “Sei tanto bello, più del pane preferito”, fa riferimento a un suo celebre ritornello. La cantante e attrice ha scelto di comunicare il suo sentimento attraverso un messaggio pubblicato sui social media.

Un modo alternativo per attualizzare il suo celebre ritornello “T’appartengo ed io ci tengo”. Ambra Angiolini fa una dedica social a Pico Cibelli, con il quale ha iniziato una relazione ufficializzata con una foto pubblicata a fine marzo. La coppia non cerca più di nascondersi e, al contrario, utilizza i social per condividere attimi di vita quotidiana, tra affetto e tenerezza. Di recente è stato proprio il discografico Cibelli a postare su Instagram un nuovo scatto: un’immagine intima in cui Ambra gli sfiora la fronte con un bacio. Un gesto semplice, ma ricco di significato, accompagnato da pochi dettagli essenziali, come alcuni cuori rossi, sole e girasoli, che esprimono chiaramente il loro sentimento e la gioia del momento condiviso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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