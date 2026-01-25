Ambesi | Credo nella ‘Sinner Mentality’ La domanda è perché sia stato fatto giocare a quell’ora

Gli Australian Open avanzano con partite intense e decisive. In questa fase, i protagonisti italiani Sinner, Musetti e Darderi si preparano agli ottavi di finale, segnando un’importante tappa nel primo Slam dell’anno. Nella nuova puntata di Tennismania, Massimiliano Ambesi analizza le performance dei giovani talenti azzurri e il loro percorso nel torneo, offrendo uno sguardo approfondito su una delle competizioni più attese della stagione tennistica.

Gli Australian Open proseguono a ritmo incalzante ed entrano nella fase più calda. Massimiliano Ambesi, nella nuova puntata di Tennismania, commenta i successi che proiettano i tre moschettieri azzurri, Sinner, Musetti e Darderi, agli ottavi di finale del primo Slam stagionale. L’analisi dei problemi di Sinner: “ Non mi è piaciuta la domanda che è stata posta da non so chi in conferenza stampa, una domanda del tipo cosa farai quando finirà la fortuna, no? Questo era il tenore del quesito. Cioè mi domando che domanda sia. Come si può chiedere una roba di questo tipo a un giocatore? Poi la fortuna consiste nell’avere avuto l’interruzione in un momento in cui c’era l’impraticabilità del campo ovunque, perché non è che si è fermato solo il Centrale, si sono fermati anche gli altri campi con un ritardo di qualche minuto, ma la pausa è stata collettiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

