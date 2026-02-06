Amazon scommette 200 miliardi su nuovi servizi | il colpo di spettacolo che mette a rischio i mercati globali

Amazon ha annunciato di voler investire 200 miliardi di dollari nel 2026. È un piano enorme che potrebbe scuotere i mercati finanziari di tutto il mondo. Le borse sono già in subbuglio, con gli investitori che cercano di capire cosa significhi questa mossa per l’economia globale.

Amazon ha annunciato un nuovo colpo di spettacolo: un investimento di 200 miliardi di dollari nel 2026, un piano ambizioso che sembra far tremare i mercati finanziari. Il colpo di spettacolo, come si diceva, è l’investimento in infrastrutture cloud e intelligenza artificiale, due settori che stanno trasformando il panorama tecnologico globale. Ecco come e perché questa scommessa sta cambiando il modo in cui guardiamo il futuro dell’economia digitale. Nel corso del quarto trimestre del 2025, Amazon ha registrato un fatturato di 213,4 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

