La sfida da 180 miliardi di dollari di Google per dominare l’Intelligenza artificiale

Alphabet, la società madre di Google, sta preparando un investimento da 180 miliardi di dollari per l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di superare OpenAI e ChatGpt entro il 2026. La mossa dimostra quanto Google voglia rafforzare la propria posizione nel settore, anche se comporta una spesa enorme e una corsa contro il tempo.

Alphabet, la parent company di Google, ha lanciato per il 2026 un progetto colossale di investimenti sull' intelligenza artificiale che mostra tanto le ambizioni del gruppo di Mountain View per sorpassare OpenAI e ChatGpt quanto, se non soprattutto, la portata della spesa in conto capitale necessaria per soddisfare queste necessità. Trainata dai servizi di Google Alphabet, che nel 2025 ha comunicato conti con 403 miliardi di dollari di fatturato (+15% sul 2024), 24,8 miliardi di profitti (+30%) e un maxi-flusso di cassa positivo per 73,3 miliardi di dollari (quattro manovre finanziarie italiane) ha alzato per il 2026 a una cifra tra 175 e 185 miliardi di dollari le pianificazioni di investimento in conto capitale per l'infrastruttura tecnologica di riferimento per la rivoluzione tecnologica.

