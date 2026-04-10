alternativa comune svela tutti i nomi della lista

Alternativa Comune ha pubblicato la lista completa dei candidati per le prossime elezioni. In una dichiarazione, il movimento ha criticato i leader politici, definendoli “re” e “capoclasse” isolati nelle loro sedi, e ha invitato a superare un modo di fare politica basato sull’autoritarismo. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, con i nomi dei candidati distribuiti ai cittadini e ai media.

Arezzo, 10 aprile 2026 – « Basta con leader, re e capoclasse, rinchiusi nelle stanze di un sedicente potere, che considerano il resto delle persone come una massa di vassalli in perenne obbligo di obbedienza. Rifiutiamo con determinazione l’illusione di chi si erge al di sopra della collettività: non ci servono condottieri, guarda caso tutti di rigorosa e ovvia maschia virilità e rigettiamo l’idea di figure salvifiche al comando. La nostra proposta è invece quella di un sindaco diffuso, dal momento che ogni persona della comunità può e deve farsi guida. Oggi presentiamo trentatré figure in lista esclusivamente perché lo impone la legge, ma la nostra forza va ben oltre i nomi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tutti i nomi della lista di Alternativa Comune: tra di loro c'è il candidato sindaco“Basta con leader, re e capoclasse, rinchiusi nelle stanze di un sedicente potere, che considerano il resto delle persone come una massa di vassalli...

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