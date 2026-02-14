Sabotaggi sulla linea Alta Velocità hanno causato disagi oggi tra Roma e Napoli e Roma e Firenze, provocando ritardi fino a due ore. I treni sono stati rallentati o cancellati a causa di atti dolosi che hanno compromesso i binari e le apparecchiature di segnalazione. La polizia sospetta che gruppi sconosciuti abbiano sabotato le infrastrutture per creare disordini e destabilizzare il traffico ferroviario. I controlli sono ancora in corso per individuare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Atti dolosi sulla rete AV: circolazione in tilt. Mattinata (14 febbraio) di disagi per l’ Alta Velocità tra Roma-Napoli e Roma-Firenze, dove la circolazione è stata pesantemente rallentata a causa di sabotaggi ai danni dell’infrastruttura ferroviaria. Secondo quanto accertato dagli investigatori, è stato manomesso un pozzetto con cavi della linea incendiati in via di Villa Spada, nella zona Salaria della Capitale. Un episodio analogo si è verificato anche in via di Salone, alla periferia di Roma. A Capena, invece, si ipotizza al momento un guasto tecnico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Digos della Questura di Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sabotaggi sull’Alta Velocità: caos su Roma-Napoli e Roma-Firenze, ritardi fino a due ore

Questa mattina, atti dolosi hanno causato nuovi sabotaggi sui binari dell'Alta velocità, provocando ritardi di diverse ore sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze.

Sabotaggi alla linea ferroviaria ad alta velocità, che hanno causato ritardi di diverse ore tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze, sono stati confermati come atti dolosi dalla Rete Ferroviaria Italiana.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Catena di sabotaggi, in tilt l'Alta Velocità: due ordigni a Bologna, uno è esploso. Incendio a Pesaro; Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a Milano; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora.

Nuovi sabotaggi sull’alta velocità, oltre due ore di ritardi e cancellazioni. Salvini: Staneremo i delinquenti. Caos in Molise per un cavo tranciatoSul sito di Rfi si legge che sulla Roma-Napoli la circolazione è rallentata nei pressi di Salone per accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ... ilfattoquotidiano.it

Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com

ULTIM’ORA Giornata nera per l’Alta Velocità Treni in ritardo di oltre 140 minuti facebook

Ritardi fino a 120 minuti sulla rete Alta Velocità, treni cancellati e disagi. È un'altra giornata di passione per la circolazione ferroviaria dopo danneggiamenti sulla rete che si sospetta siano dolosi. "Atti criminali contro i lavoratori e l'Italia" reagisce il ministro Salv x.com