GLI ANNI 80 – IL RITORNO Allo Spililand Summer Festival venerdì 26 giugno

Da udine20.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Spililand Summer Festival si terrà venerdì 26 giugno e avrà come protagonista un evento dedicato agli anni ’80, un periodo che ha lasciato un segno importante nella musica e nella cultura globale. Dopo aver annunciato il primo grande artista, un cantautore noto per il suo stile contemporaneo, il festival si arricchisce con questa iniziativa che celebra un decennio iconico. La serata promette di riproporre atmosfere e sonorità di quegli anni.

Dopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore  Rkomi, lo  Spililand Summer Festival  arricchisce il suo calendario con un evento dedicato a un decennio che ha fatto la storia della musica, della cultura dello stile mondiale: gli anni ’80.  Venerdì 26 giugno, con inizio alle  21.00, sul palco dell’ Area La Favorita  di  Spilimbergo, andrà in scena l’evento  Gli anni ’80 – Il ritorno. I  biglietti  per lo spettacolo, organizzato da  Zenit srl, in collaborazione con  ASD Spilibasket  e  Comune di Spilimbergo, sono in vendita sul circuito  Ticketone  a 15 Euro (più diritti di prevendita). Tutte le info su  www.azalea.it. Gli anni ’80 – Il Ritorno  sarà una grande festa con Dj, vocalist, un corpo di ballo ed effetti speciali per un super format dedicato a questi ruggenti anni. 🔗 Leggi su Udine20.it

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