GLI ANNI 80 – IL RITORNO Allo Spililand Summer Festival venerdì 26 giugno

Lo Spililand Summer Festival si terrà venerdì 26 giugno e avrà come protagonista un evento dedicato agli anni ’80, un periodo che ha lasciato un segno importante nella musica e nella cultura globale. Dopo aver annunciato il primo grande artista, un cantautore noto per il suo stile contemporaneo, il festival si arricchisce con questa iniziativa che celebra un decennio iconico. La serata promette di riproporre atmosfere e sonorità di quegli anni.

Dopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore Rkomi, lo Spililand Summer Festival arricchisce il suo calendario con un evento dedicato a un decennio che ha fatto la storia della musica, della cultura dello stile mondiale: gli anni ’80. Venerdì 26 giugno, con inizio alle 21.00, sul palco dell’ Area La Favorita di Spilimbergo, andrà in scena l’evento Gli anni ’80 – Il ritorno. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con ASD Spilibasket e Comune di Spilimbergo, sono in vendita sul circuito Ticketone a 15 Euro (più diritti di prevendita). Tutte le info su www.azalea.it. Gli anni ’80 – Il Ritorno sarà una grande festa con Dj, vocalist, un corpo di ballo ed effetti speciali per un super format dedicato a questi ruggenti anni. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - GLI ANNI 80 – IL RITORNO. Allo Spililand Summer Festival venerdì 26 giugno Leggi anche: Noyz Narcos sceglie l'Umbria per aprire il "Cruel Summer 2026": il 13 giugno al Chroma Festival di Bastia Trento Summer Festival, ritorno in piazza con tre big: Curreri, Mannoia e GabbaniStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Dopo un...