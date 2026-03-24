uno nuovo spazio per la fotografia a torino

“Nel corso del tempo la fotografia ha spesso alimentato l’immagine del fotografo solitario, capace di restituire una visione del mondo filtrata unicamente dalla propria sensibilità”, afferma la curatrice Rica Cerbarano. “Ma la pratica fotografica è intrinsecamente dialogica e nasce sempre da una relazione con gli altri”. È partendo da questa considerazione che nel 2018 Cerbarano insieme a Francesco Colombelli, Elsa Moro e Aleksander Masseroli Mazurkiewicz ha fondato il collettivo fotografico Kublaiklan. Il gruppo segue lavori fotografici partecipativi in ogni fase del processo creativo, dall’idea iniziale fino alla realizzazione, usando la fotografia non solo come un linguaggio, ma come mezzo per relazionarsi con il territorio e chi ci vive. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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