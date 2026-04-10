Allegri dribbla le domande | CT Italia? Prima dell’allenatore dovranno decidere chi è il presidente Poi la risposta a Cassano

L'allenatore ha evitato di rispondere direttamente alle domande sul suo possibile ruolo come commissario tecnico della nazionale italiana, sottolineando invece che prima di tutto bisogna stabilire chi ricoprirà la carica di presidente. In un’intervista, ha anche commentato la dichiarazione di un ex calciatore, senza fornire dettagli o opinioni personali. Le sue risposte sono state accompagnate da un tono evasivo, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.

di Angelo Ciarletta Allegri dribbla le domande sulla possibilità di vederlo sulla panchina della nazionale azzurra. Poi la risposta sugli attacchi di Cassano. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima del match tra Milan e Udinese. Di seguito alcune sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE CHAMPIONS – « L’aspetto psicologico. È normale che dopo che perdi a Napoli, perdi il secondo posto, vai a 9 punti dall’Inter. i primi due giorni sono stati i più difficili. Ma poi bisogna virare sull’obiettivo. Forse non siamo stati troppo bravi per essere più vicini all’Inter, ci serve per lavorare per migliorare, senza perdere di vista l’obiettivo Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri dribbla le domande: «CT Italia? Prima dell’allenatore dovranno decidere chi è il presidente». Poi la risposta a Cassano Allegri possibile nuovo CT dell’Italia? L’allenatore del Milan risponde cosìDurante la conferenza all'antivigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha parlato anche della sconfitta dell'Italia contro la Bosnia: "Da... Leggi anche: Ma quali Mancini, Conte o Allegri: il nuovo CT dell’Italia sarà un altro allenatore della Serie A Temi più discussi: Kim può lasciare il Bayern Monaco e dribbla le domande sul futuro. Chi lo vuole in Italia; Altafini: Non capisco le critiche ad Allegri. Per l\'attacco del Milan mi piace Kean; Kim dribbla le domande sul ritorno in Italia: L'esperienza al Napoli è stata davvero positiva. Allegri dribbla le domande sulla Nazionale, l'Inter fa tornare Stankovic: le top news delle 13Sono giorni decisivi per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus: la prossima settimana, quando papà Milos e la dirigenza bianconera sembrano. tuttomercatoweb.com Allegri dribbla le domande sulla rincorsa all’Inter capolista: Importante guardare le squadre dietroAllegri predica calma al termine della vittoria netta conquistata dal suo Milan in casa del Bologna. Il tecnico dei rossoneri non si scompone alla domande su un’eventuale corsa all’Inter capolista: ... fanpage.it Allegri “dribbla” l’ipotesi Nazionale: “Spero di restare a lungo ct del Milan, voglio la Champions” ift.tt/LviuVSa x.com Allegri dribbla la Nazionale: «Non ci penso, ora solo Milan. Scudetto Dipende dall’Inter» - facebook.com facebook