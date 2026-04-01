Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dichiarato di non aver subito conseguenze dopo la recente sconfitta della nazionale. In conferenza stampa ha elogiato i giocatori per la crescita mostrata negli ultimi mesi e ha confermato la fiducia nei rispettivi allenatori e portieri. Questa presa di posizione avviene nonostante la battuta d’arresto che ha segnato un record negativo per il calcio italiano.

“Faccio i complimenti ai ragazzi, in questi mesi hanno avuto una crescita incredibile “. Hanno del surreale le prime parole in conferenza stampa di Gabriele Gravina dopo la più grande disfatta nella storia del calcio italiano. L’Italia ha perso contro la Bosnia ed è fuori dal Mondiale per la terza volta di seguito, ma per il presidente Figc non è successo niente. Gravina non si dimette, anzi si aggrappa con forza alla sua poltrona, rimettendo qualsiasi decisione al Consiglio federale convocato per la prossima settimana. Inoltre, decide di confermare sia il ct Gattuso sia Gigi Buffon alla guida tecnica della Nazionale. Un gruppo che, al netto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per Gravina non è successo niente: il presidente Figc si aggrappa alla poltrona, poi conferma Gattuso e Buffon

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