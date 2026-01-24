Roma-Milan Allegri | Sfida chiave per la Champions

Domani sera all’Olimpico si affrontano Roma e Milan in una partita importante per la corsa alla qualificazione in Champions League. I rossoneri cercano di mantenere il passo con l’Inter e consolidare la loro posizione in classifica, mentre i giallorossi puntano a rafforzare le proprie possibilità europee. Una sfida che potrebbe influenzare significativamente il prosieguo della stagione di entrambe le squadre.

Domani sera allo Stadio Olimpico va in scena una sfida che pesa come un crocevia stagionale. Il Milan fa visita alla Roma con un doppio obiettivo: restare in scia dell’Inter e, soprattutto, difendere la posizione Champions da una diretta concorrente distante appena quattro punti. Una partita che Massimiliano Allegri inquadra senza giri di parole come decisiva. “Ci giochiamo l’obiettivo finale”. In conferenza stampa, Allegri ha chiarito il momento della stagione: «La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti, è un momento chiave in cui ci giochiamo il nostro obiettivo finale, ovvero la qualificazione in Champions».🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso le sue opinioni in un’intervista a 'Class CNBC', evidenziando come l’obiettivo principale della squadra sia il ritorno in Champions League.

Leggi anche: Milan-Roma, Allegri: “Non è una partita chiave”. Risposta strana su Leao. Un dubbio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

DIFENDERSI o ATTACCARE Allegri SFIDA Gasperini | Anteprima di Milan vs Roma

Argomenti discussi: Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...; Roma-Milan, nei precedenti Allegri è davanti a Gasp: il Diavolo vuole confermarsi l'anti-Inter; Roma-Milan: numeri, curiosità e precedenti della sfida; Serie A, Roma-Milan: analisi e precedenti.

Milan, Allegri: Leao col solito problema. Champions? Inter fuori, in 4 per 3 postiMassimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata di. tuttomercatoweb.com

Allegri presenta la sfida al vertice con la Roma, Gimenez unico assenteLa sfida decisiva tra AC Milan e Roma: un incontro che potrebbe determinare il futuro della stagione per entrambe le squadre. Il Milan si prepara ad affrontare una delle partite più cruciali della sta ... notiziemilan.it

Roma-Milan del 15 marzo del 2008 la decide, quasi allo scadere, Mirko Vucinic Avviciniamoci alla partita dell'Olimpico con un nuovo episodio di "Memories" asroma.com/it/notizie/747… #ASRomaPodcast x.com

Verso Roma Milan, Allegri rischiera i migliori undici. Saelemaekers in dubbio #MilanNews24 - facebook.com facebook