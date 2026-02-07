Ghali si sfoga dopo il concerto a San Siro. Il rapper milanese dice di non aver percepito pace o armonia durante la serata, ma ha trovato conforto nei messaggi dei fan. Parla di un’esperienza difficile, anche se il pubblico gli ha dimostrato affetto.

Milano, 7 febbraio 2026 – "Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 'Ci sono cose da non fare mai'". Così Ghali commenta sui social la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ieri sera a San Siro, nel corso della quale si è esibito pure lui.

Ghali: "A San Siro non ho sentito pace e armonia, ma ciò che conta davvero sono le persone"

Ghali torna a parlare dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Ghali critica duramente la sua performance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

