Ghali | A San Siro non ho sentito pace e armonia ma ciò che conta davvero sono le persone

Ghali si sfoga dopo il concerto a San Siro. Il rapper milanese dice di non aver percepito pace o armonia durante la serata, ma ha trovato conforto nei messaggi dei fan. Parla di un’esperienza difficile, anche se il pubblico gli ha dimostrato affetto.

Milano, 7 febbraio 2026 – "Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. ‘Ci sono cose da non fare mai’”. I giornali stranieri esaltano la cerimonia inaugurale a San Siro: “Spettacolo mozzafiato che premia lo stile italiano” Così Ghali commenta sui social la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ieri sera a San Siro, nel corso della quale si è esibito pure lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

