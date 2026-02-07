Jonny lascia il talent show, visibilmente emozionato, spiegando che ciò che conta davvero è stato il viaggio. La sua voce si spezza tra la commozione e la soddisfazione di aver partecipato con entusiasmo, arrivando comunque tra i primi dieci dell’edizione.

La voce rotta dalla commozione per il dispiacere, sì, ma anche per la gioia di aver partecipato sempre con allegria e entusiasmo a Masterchef Italia, il talent in onda su Sky, e aver comunque raggiunto la vetta della top ten dell’edizione. Purtroppo giovedì sera la grigliata di Jonny Pescaglini, che fin dal primo giorno ha conquistato tutto il tifo dei suoi compaesani di Borgo a Mozzano (e oltre), non ha convinto. Una prova che non aveva niente di facile per nessuno: tentare di proporre una propria versione del piatto appena presentato dal giovane chef stellato Jeremy Chan, co-fondatore del rinomato ristorante londinese Ikoyi: una grigliata sofisticata di manzo e astice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jonny lascia Masterchef: “Ciò che conta è il viaggio“

Approfondimenti su Jonny Masterchef

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Jonny omaggia il nonno | MasterChef Italia

Ultime notizie su Jonny Masterchef

Argomenti discussi: Jonny lascia Masterchef: Ciò che conta è il viaggio; MasterChef 15: ecco l'intervista agli eliminati della settima puntata.

MasterChef, eliminato Jonny Pescaglini: la carne cruda all’Invention Test è fatale. «Amo Valentina, sua sorella è stata la mia fidanzatina»La grigliata di Jonny Pescaglini appare cruda e per lui la gara finisce. Tra lacrime e commozione, saluta MasterChef Italia: «Un’emozione incredibile, grazie a voi chef. Non mi ... leggo.it

MasterChef, le pagelle: Dounia velenosa stratega (9), Dorella affondata (6), Jonny principiante (3). Carlotta? Spreca il vantaggio (6)Due eliminazioni, errori, veleni, strategie e sorprese. La puntata di MasterChef Italia di giovedì 5 febbraio 2026, in onda su Sky Uno e NOW, ... msn.com

# JONNY LASCIA LA MASTERCLASS (9° POSTO). # Disastro Invention test! Solo Dottor Lee (e Dorella) centra la prova. Dounia, Carlotta e Teo salvati dalla golden pin, gli altri da Jonny. facebook