Santa Marta il Consiglio comunale allunga a 50 anni la concessione per il nuovo polo Its

Il Consiglio comunale di Verona si è riunito giovedì 15 gennaio 2026, aprendo la sessione con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte del coro Ana “La parete” di Santa Lucia. Durante la seduta, è stata approvata la proposta di prolungare a 50 anni la concessione per il nuovo polo ITS a Santa Marta, un intervento che mira a sostenere lo sviluppo formativo e occupazionale del territorio.

Si è aperta giovedì 15 gennaio la prima seduta del Consiglio comunale di Verona del 2026, avviata in un clima solenne con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte del coro Ana “La parete” di Santa Lucia. Subito dopo, l’aula ha osservato un momento di raccoglimento in ricordo di Gianfranco. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Concessione estesa per Fondazione Its Academy Last a Santa Marta Leggi anche: Il management per l’economia circolare e la sostenibilità: al Polo Santa Marta il workshop del Centro di Ateneo Loop Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Prima seduta del consiglio comunale: estesa la concessione per fabbricati alla Santa Marta; Rivoluzione Veronetta: ecco il nuovo polo Santa Marta; C’è un futuro per la chiesa sgretolata dalle infiltrazioni; Gondolieri sub: raccolti 7 quintali di rifiuti. Santa Marta, il Consiglio comunale allunga a 50 anni la concessione per il nuovo polo Its - Via libera alla delibera che rafforza il progetto di alta formazione nell’ex caserma e alla variante urbanistica per l’area "Campagnetta" nella prima seduta del 2026 a Verona ... veronasera.it

Waterfront, scontro tra Comune e Porto: voto unanime in Consiglio contro il progetto per Santa Marta-San Basilio - Lo stesso sindaco Luigi Brugnaro lo scorso settembre si era schierato a fianco del Comitato Waterfront, rappresentato dall'avvocato Daniele Vianello (presente giovedì in Consiglio). ilgazzettino.it

Waterfront, scontro tra Comune e Porto: voto unanime in Consiglio contro il progetto per Santa Marta-San Basilio - Il Consiglio comunale all'unanimità fa propria la mozione del Comitato Waterfront per dire no al disegno dell'Autorità di sistema portuale per ridisegnare la vasta area che si affaccia ... ilgazzettino.it

Incroci di civiltà. ucg. · sweet tooth. Studi a Venezia Fai swoosh da Hum.us a Santa Marta Sabato 24 Gennaio (ore 10.00) per incontrare Namritha Nori e Evren Öntas, gli artisti di Traces and Roots (India, Libano, dialetto veneziano... un mix pazzesco!). Col - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.