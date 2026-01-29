Acciai Speciali Terni la richiesta | Un Consiglio comunale aperto sull’accordo di programma

Questa mattina il Comune di Terni ha deciso di convocare un consiglio comunale aperto. L’obiettivo è fare il punto sull’accordo di programma legato ad Acciai Speciali Terni. I cittadini e i rappresentanti delle istituzioni si riuniranno per discutere delle prossime mosse e delle questioni ancora aperte. La decisione arriva dopo settimane di attesa e richieste da parte di chi vive e lavora nella zona.

I Consiglieri comunali Pierluigi Spinelli, Michele Di Girolamo, Emidio Gubbiotti e Leonardo Patalocco hanno avanzato la proposta Un Consiglio comunale aperto, sullo stato di avanzamento dell'accordo di programma per Acciai Speciali Terni. E' la richiesta formulata dai Consiglieri comunali Pierluigi Spinelli, Michele Di Girolamo, Emidio Gubbiotti e Leonardo Patalocco, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di palazzo Spada. I motivi: "Vista la rilevanza della tematica, valutati come più che opportuni gli interventi delle sigle sindacali dello scorso 20 gennaio, ritenuto che il Consiglio Comunale debba essere portatore di interessi di tale rilevanza, per l'intera cittadinanza.

