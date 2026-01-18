Clima Usa fuori dagli Accordi di Parigi | rischio crisi economica globale permanente

Gli Stati Uniti stanno per uscire ufficialmente dagli Accordi di Parigi sul clima, con l’ordine esecutivo firmato dal Presidente Trump e in attuazione dal 27 gennaio 2025. Questa decisione rappresenta un passo significativo nelle politiche ambientali statunitensi e può avere conseguenze sulla cooperazione internazionale nella lotta al cambiamento climatico, con possibili impatti sull’economia globale e sulla stabilità ambientale.

Per la seconda volta gli Usa stanno per uscire dagli Accordi di Parigi sul clima. Il Presidente Trump aveva firmato l’ordine esecutivo all’inizio del 2025, provvedimento che diventerà operativo a partire dal prossimo 27 gennaio. Questa decisione comporta la rinuncia definitiva da parte della prima potenza mondiale a ogni possibile azione volta a mitigare l’impatto umano sul cambiamento climatico. In questo modo il tycoon non sta semplicemente esonerando la Nazione di cui è Presidente da qualsiasi azione volta a limitare la velocità con cui il Pianeta si sta surriscaldando, ma la sta trasformando in un acceleratore di un processo già in atto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Washington fuori dagli accordi per il clima, l’esperta: “Grave, ma l’ordine internazionale non finisce con gli Usa”

L’uscita degli Stati Uniti dagli accordi sul clima rappresenta un evento di particolare rilievo per la scena internazionale. Sebbene possa rallentare gli sforzi globali di lotta ai cambiamenti climatici, è importante sottolineare che l’ordine mondiale non dipende esclusivamente dagli Stati Uniti. La cooperazione internazionale resta fondamentale per affrontare le sfide ambientali e promuovere soluzioni condivise, anche in un contesto di cambiamenti politici significativi.

