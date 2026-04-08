I voli in Italia non a rischio c’è cherosene fino a maggio Potete prenotare le vacanze

Le autorità hanno confermato che i voli in Italia continueranno senza interruzioni, grazie alle scorte di cherosene che saranno disponibili almeno fino a maggio. Le compagnie aeree hanno comunicato che non ci sono problemi di approvvigionamento, consentendo ai passeggeri di prenotare le prossime vacanze senza preoccupazioni. La situazione rimane stabile e sotto controllo, rassicurando chi ha in programma viaggi nel prossimo futuro.

I voli in Italia non sono a rischio. E le scorte di cherosene dureranno almeno fino a maggio. In un’intervista al Corriere della Sera il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo spiega che «nonostante i Notam di questi giorni sulla disponibilità di cherosene in alcune strutture, siamo lontani dall’emergenza, non c’è una preoccupazione immediata e non è stato cancellato alcun volo». Anche se l’attenzione rimane ai livelli massimi: «In questa fase tutti gli esercizi di previsione sono complessi. Nessuno è in grado di dire come stanno le cose e come evolveranno». Gli aerei, il cherosene. Borgomeo parla di allarmismi: «Anche se gli aeroporti non gestiscono il mercato del jet fuel ci rendiamo disponibili a discutere con il governo di possibili soluzioni su questo fronte. 🔗 Leggi su Open.online

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