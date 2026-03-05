Allarme bomba in una scuola di Ferrara | evacuato l’istituto primario dopo il ritrovamento di un biglietto

Nella città di Ferrara, un istituto primario è stato evacuato a causa del ritrovamento di un biglietto che annunciava un ordigno. La polizia è intervenuta immediatamente sul luogo, garantendo la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, tutti i bambini sono stati fatti uscire dall’edificio e rimpatriati nelle proprie case.

Allarme bomba in una scuola primaria di Ferrara: un biglietto annunciava un ordigno. Polizia sul posto, edificio evacuato e bambini riportati a casa in sicurezza.