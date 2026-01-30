Allarme bomba al Liceo Classico Gian Battista Vico di Napoli | scuola evacuata

Un allarme bomba ha fatto scattare l’evacuazione al liceo classico Gian Battista Vico di Napoli. Studenti, insegnanti e il personale sono stati fatti uscire rapidamente dall’edificio in via Salvator Rosa, nel cuore della città, dopo aver ricevuto l’allarme. La scuola rimane vuota mentre le forze dell’ordine controllano l’edificio.

In via precauzionale, studenti, docenti e tutto il personale sono stati fatti uscire dall'edificio, che sorge in via Salvator Rosa, nel centro della città.

