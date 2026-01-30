Allarme bomba al Liceo Classico Gian Battista Vico di Napoli | scuola evacuata

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allarme bomba ha fatto scattare l’evacuazione al liceo classico Gian Battista Vico di Napoli. Studenti, insegnanti e il personale sono stati fatti uscire rapidamente dall’edificio in via Salvator Rosa, nel cuore della città, dopo aver ricevuto l’allarme. La scuola rimane vuota mentre le forze dell’ordine controllano l’edificio.

In via precauzionale, studenti, docenti e tutto il personale sono stati fatti uscire dall'edificio, che sorge in via Salvator Rosa, nel centro della città.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Gian Battista Vico Scuola

Di nuovo spray al peperoncino spruzzato al liceo Marconi, scuola evacuata e soccorsi in azione

Parigi, allarme bomba all’emittente Bfmtv: stop alle trasmissioni e sede evacuata

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gian Battista Vico Scuola

Argomenti discussi: Telefonata anonima annuncia una bomba, evacuato il liceo di Nova Gorica.

Spari liceo Francia/ Bomba a Grasse, 8 feriti: le parole di Teo commuovono il web (ultime notizie)Spari in liceo Francia, Grasse: Allarme terrorismo, uomo con parecchie armi apre fuoco contro preside e altri studenti. Ultime notizie di oggi 16 marzo 2017, ipotesi legata a studenti Si torna a ... ilsussidiario.net

Falso allarme bomba, evacuati e poi riaperti i Comuni di Canosa e San FerdinandoSi sono rivelati falsi gli allarmi bomba scattati questa mattina nelle sedi dei Comuni di Canosa di Puglia e di San Ferdinando di Puglia, nella BAT. Lo hanno certificato gli artificieri dei ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.