Allarme al parco del Cardeto | polpette con aghi tra i cespugli

Al parco del Cardeto di Ancona, sono state trovate polpette ripiene di aghi tra i cespugli. L’allarme riguarda i cani che potrebbero ingerire questi bocconi, rendendo necessarie le verifiche e le segnalazioni alle autorità competenti. La scoperta è avvenuta mercoledì e ha sollevato preoccupazioni tra i proprietari di animali e le forze dell’ordine. La situazione ha portato alla richiesta di interventi immediati per tutelare la sicurezza degli animali presenti nell’area.

ANCONA – Torna l’incubo dei bocconi killer pericolosi per i cani. Da mercoledì polpette ripiene di aghi sono state trovate tra i cespugli del parco del Cardeto. A lanciare l’allarme sono stati i cittadini sui social: in tante storie Instagram è comparso un post con l’immagine di corso Amendola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Una pista per l'atterraggio dell'eliambulanza al Parco del Cardeto, la Giunta dice "sì"L'AouM che l'ha richiesta espressamente al Comune garantisce che verrà utilizzata solo per i casi di estrema urgenza in cui serve il trasporto... Leggi anche: Sisma Reggio Calabria: boato e allarme tra Mosorrofa e Cardeto Temi più discussi: Allarme al parco del Cardeto: polpette con aghi tra i cespugli; Polpette ripiene di spilli. Scatta l’allarme al Cardeto; Dispersi nel Parco del Pollino, scatta l’allarme: salvati un gruppo di turisti tedeschi; Allarme al parco dell’ex Ippodromo: uomo allontanato dai genitori per atti osceni davanti ai bambini. Polpette ripiene di spilli. Scatta l’allarme al CardetoEsche contro i cani trovate nei cespugli del parco, sopralluogo anche della polizia. L’ingresso è stato contingentato: analisi per capire se c’è pure del veleno. ilrestodelcarlino.it Nuove vistose buche si aprono al suolo nel Pratone di Monte Gennaro. Il Parco: Nessun allarme, sono del tutto tipiche in ambienti geologici come questoNel Pratone di Monte Gennaro, un ampio altipiano situato a circa 1000 metri di quota nel territorio di Palombara Sabina, sono state segnalate alcune nuove cavità che recentemente si sono aperte nel te ... ildolomiti.it L’uomo è stato ucciso dal figlio 42enne a colpi di cacciavite. L’allarme dalla moglie della vittima che ha sentito le urla. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto #Bosa - facebook.com facebook #Agnelli, l'Italia-gambero e quel grido d'allarme ignorato dal 2012: le riforme di oggi proposte 14 anni fa x.com