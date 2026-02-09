Testo 2026 | la fiera del libro torna con duecento appuntamenti alla Stazione Leopolda

Firenze, 9 febbraio 2026 – Coraggioso, irriverente, estroso. Le sette fermate dell'editoria tornano alla Stazione Leopolda di Firenze per la quinta edizione di "Testo", la rassegna dedicata all'industria del libro e ai protagonisti della letteratura contemporanea. La manifestazione, ideata dalla libreria Todo Modo e organizzata da Pitti Immagine, presenta dal 27 febbraio al 1 marzo tre giorni di anteprime, seminari, laboratori, panel, collaborazioni e produzioni originali, con quasi 200 appuntamenti, 165 case editrici coinvolte – di cui 23 alla loro prima edizione – e 180 autrici e autori provenienti da ogni angolo del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

