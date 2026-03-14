A Firenze arrivano le kokeshi | mostra per i bambini tra cultura giapponese e solidarietà

A Firenze il 14 marzo 2026 si inaugura una mostra dedicata alle bambole Kokeshi, simboli della tradizione giapponese. L’evento è rivolto ai bambini e combina elementi culturali, divertimento e solidarietà. Le Kokeshi, note per le loro linee semplici e colori vivaci, sono al centro di questa esposizione che invita il pubblico a scoprire un’antica arte giapponese attraverso giochi e attività.

Firenze, 14 marzo 2026 – Sono bellissime e raccontano una storia tanto antica quanto affascinante. Stiamo parlando delle bambole Kokeshi, protagoniste di un’iniziativa che unirà cultura, gioco e solidarietà. Dal 21 marzo al 4 aprile, nella sala ex Leopoldine (Piazza Torquato Tasso 7), si terrà “Kokeshi e bambini”, una mostra di bambole giapponesi accompagnata da laboratori didattici pensati per i più piccoli. L’ingresso sarà libero e lo spazio resterà aperto dalle 10 alle 19. A promuovere l’evento è il Firenze Magnifico Club, che ha scelto di costruire un appuntamento capace di parlare ai bambini e alle loro famiglie attraverso un simbolo delicato e ricco di significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze arrivano le kokeshi: mostra per i bambini tra cultura giapponese e solidarietà Articoli correlati Solidarietà, le Befane Lilt arrivano vogando per regalare le calze ai bambiniArriverà dal fiume, con la pagaia al posto delle redini e il Dragon boat al posto della scopa: martedì 6 gennaio la Befana approda sull’Arno per una... "Firenze in Arte": a Palazzo Pegaso la grande mostra-mercato che unisce cultura e collezionismoL’evento si distingue nel panorama espositivo fiorentino per il suo approccio pragmatico e dinamico: non una semplice rassegna collettiva, ma un vero... Contenuti utili per approfondire Firenze arrivano Discussioni sull' argomento Gallerie degli Uffizi di Firenze: guida completa tra storia, opere famose e curiosità; Torna la primavera e arrivano gli agenti a cavallo nei parchi di Firenze; A Firenze arriva il festival del tortello mugellano; La tuna pizza arriva a Firenze: debutta il ristorante dello chef globale Akira Back. Le magliette della Half Marathon Firenze arrivano in RuandaFirenze, 8 febbraio 2026 – Dalle strade di Firenze ai villaggi del Ruanda. È questo il lungo viaggio, carico di significato, compiuto dalle magliette surplus delle passate edizioni della Half Marathon ... lanazione.it Musei statali di Firenze, arrivano biglietti cumulativi e orari unificati x.com I grandi campi di colore di Mark Rothko arrivano finalmente a Firenze Dal 14 marzo, Palazzo Strozzi ospita una monografica eccezionale che ripercorre l'intera carriera del maestro dell'astrazione moderna attraverso 70 capolavori provenienti dai più presti - facebook.com facebook