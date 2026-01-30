Alla premiere di Crime 101 l’attrice dimostra con il suo outfit come bilanciare un body scollato e ottenere un look elegante e moderno
È tutta una questione di equilibrio. Alla premiere londinese di Crime 101, Halle Berry ha indossato un body nero ultra scollato accostato a una gonna in maglia metallica effetto chainmail. Il risultato? Un look sexy, audace ed esuberante, ma allo stesso tempo elegante, moderno e di classe. Un outfit che gioca su contrasti precisi e ben dosati: pelle scoperta contro texture preziose, sensualità contro rigore. A 59 anni, l’attrice premio Oscar regala al pubblico una lezione di stile e di sensualità consapevole, mai urlata, mostrando come indossare davvero un body scollato. Halle Berry: carriera, film, amori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Crime 101
Calda, elegante, cozy, con il suo fascino d’altri tempi rende ancora più interessante ogni outfit della stagione fredda
Con l’arrivo della stagione fredda, un accessorio caldo ed elegante come la sciarpa di pelo aggiunge un tocco di charme senza tempo a ogni outfit.
Alla premiere di "Cime Tempestose" a Los Angeles, l'attrice conquista il red carpet con un abito Schiaparelli couture su misura
Ultime notizie su Crime 101
Argomenti discussi: Crime 101 - La strada del crimine, il cast alla premiere a Londra, da Halle Berry a Chris Hemsworth. FOTO; Halle Berry stupisce con un physique scollato alla première di Crime 101.; Barry Keoghan sempre più simile a Ringo Starr: il look è identico; Polemiche al film su Melania Trump: una premiere piena di lusso mentre gli USA affondano.
Barry Keoghan stupisce col taglio a caschetto: adesso sì che è pronto per il ruolo di Ringo StarrBarry Keoghan appare identico a Ringo Starr alla première di Crime 101. Ecco i dettagli del nuovo look e l'incontro dell'attore con il batterista dei Beatles. cosmopolitan.com
Crime 101-La strada del crimine, il cast alla premiere a Londra. FOTO x.com
La notizia arriva in concomitanza con la premiere della terza stagione da mercoledi 28 gennaio 2026. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.