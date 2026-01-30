È tutta una questione di equilibrio. Alla premiere londinese di Crime 101, Halle Berry ha indossato un body nero ultra scollato accostato a una gonna in maglia metallica effetto chainmail. Il risultato? Un look sexy, audace ed esuberante, ma allo stesso tempo elegante, moderno e di classe. Un outfit che gioca su contrasti precisi e ben dosati: pelle scoperta contro texture preziose, sensualità contro rigore. A 59 anni, l’attrice premio Oscar regala al pubblico una lezione di stile e di sensualità consapevole, mai urlata, mostrando come indossare davvero un body scollato. Halle Berry: carriera, film, amori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla premiere di "Crime 101", l’attrice dimostra con il suo outfit come bilanciare un body scollato e ottenere un look elegante e moderno

Con l'arrivo della stagione fredda, un accessorio caldo ed elegante come la sciarpa di pelo aggiunge un tocco di charme senza tempo a ogni outfit.

