Alla Ghibellina Fulvio Mozzachiodi presenta il libro ' Luna orba' - Ets Editore

Fulvio Mozzachiodi presenta il libro, Luna Orba, Ets EditoreL'autore ne parlerà con Laura Geloni, Presidente ANED sezione di Pisa, e Paolo FontanelliL'incontro sarà coordinato da Alessandro AgostinelliIl libro:Tua madre ti chiama Riccardo invece che con il tuo proprio nome: ti rendi conto che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Marco S. Sozzi presenta il libro 'Storia del suono. Da Pitagora agli mp3' - Laterza Editore

Trieste saluta Fulvio Misan, custode della Libreria Achille: una storia di famiglia e passione per il libro continua.Trieste piange la scomparsa di Fulvio Misan, storico libraio e titolare della Libreria Achille, un punto di riferimento per generazioni di studenti e...